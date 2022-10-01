Гогличидзе: «Очень важная победа»

В матче одиннадцатого тура российского чемпионата Премьер-лиги «Урал» обыграл московский «Локомотив» со счетом 4:2, и это была вторая победа уральцев в текущем сезоне, причем первая также была одержана в противостоянии с московским клубом - «Торпедо». Успех «Урала» прокомментировал защитник Лео Гогличидзе, заявивший, что его команде требовался срочный успех.

- Эта игра была крайне важна для нас. Это как глоток воздуха. Нам теперь надо стараться набирать очки, развивать этот успех. Подниматься выше места, на котором мы находимся, - заявил защитник в эфире телеканала «Матч ТВ».