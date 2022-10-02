Тарханов - об игроках «Локомотива»: «Очень слабо выглядят, никакого прогресса»

Бывший главный тренер «Урала» Александр Тарханов высказался об игроках московского «Локомотива». Накануне «железнодорожники» потерпели поражение от команды из Екатеринбурга со счетом 2:4.

«Очень слабо выглядят. Четыре поражения кряду. Куда это годится. И ведь одни и те же ошибки в обороне! Позиционно неправильно играют. Никакого прогресса. Вообще нет защиты», - приводит слова тренера «Спорт-экспресс».

После вчерашнего матча подопечные Йонаса Циннбауэра с девятью очками остались на 12-м месте в турнирной таблице Премьер-лиги. В следующем поединке «Локо» в гостях сыграет против «Сочи». Матч состоится 8 октября.