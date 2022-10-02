Смородская сравнила «Локомотив» с помойкой

Ольга Смородская, ранее занимавшая пост президента московского «Локомотива», высказалась насчет ситуации внутри клуба. В частности, она ответила на вопрос о возможном возвращении в клуб.

«Я бы не пошла, устала всех вытаскивать из помоек. Знаю, как это делается, как это тяжело. Я не готова. Отдаешь конфету, а получаешь полный кошмар», - приводит слова Смородской «Матч ТВ».

Во вчерашнем домашнем матче Премьер-лиги «Локомотив» потерпел поражение от екатеринбургского «Урала» со счетом 2:4. После 11 туров московская команда занимает 12-е место в турнирной таблице. В следующем туре «железнодорожникам» будет противостоять «Сочи».