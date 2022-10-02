Сенников: «Ужасный матч «Локомотива», счёт должен быть 0:7»

Экс-игрок столичного «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился мнением о крупном поражении команды от екатеринбургского «Урала» (2:4) в матче 11-го тура Российской премьер-лиги.

«Все печально. Ужасный матч для «Локомотива» и для болельщиков. Счет должен был быть 0:7, а не 2:4. Столько моментов не реализовал «Урал»!» - передает слова Сенникова «Матч ТВ».

В копилке «железнодорожников» всего девять очков после 11 туров Премьер-лиги. Команда занимает лишь 12-е место в турнирной таблице. В следующем поединке подопечные Циннбауэра на выезде встретятся с «Сочи».