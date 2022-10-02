Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тарханов — о легионерах «Локомотива»: «Все они довольно средненькие игроки»

02 Октября 2022 • 09:17 Комментировать
Локомотив Москва
2:4
Урал
окончен

Известный российский тренер Александр Тарханов раскритиковал легионеров «Локомотива» после матча 11-го тура РПЛ против «Урала» (2:4).

По мнению специалиста, в составе «железнодорожников» выделяются только Дмитрий Баринов, Антон Миранчук и Даниил Худяков.

«Если взять легионеров, то все они довольно средненькие игроки. Разве можно их сравнить с футболистами «Зенита» или ЦСКА? Вот там иностранцы делают разницу, а тут…Очень слабо выглядят», — приводит слова Тарханова «Спорт-Экспресс».

После 11 проведённых матчей «Локомотив» набрал девять очков и расположился на 12-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата. От зоны стыковых матчей команду Йозефа Циннбауэра отделяет всего одно очко.   

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Легионеры Александр Тарханов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
02.10  14:00 Факел ... Торпедо Москва 1.81 3.85 4.40
02.10  16:30 Зенит ... Ростов 1.45 4.80 7.00
02.10  19:00 Ахмат ... Динамо Москва 2.60 3.70 2.60
02.10  19:00 Пари НН ... Спартак Москва 3.55 3.75 2.03
Все матчи
Новости
Сегодня, 02 Октября
10:08 · Кубок России
Круговой оценил результаты «Зенита» в Фонбет Кубке России
09:54 · Россия. Премьер-лига
Едвай: «Я верю в Циннбауэра»
09:50 · Россия. Премьер-лига
Литвинов — о Бакаеве: «Я его не осуждаю за переход в «Зенит»
09:49 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Локомотива»: «Результаты команды - полное дерьмо»
09:36 · Россия. Премьер-лига
Прогноз на матч «Пари НН» - «Спартак» от Титова
09:33 · Россия. Премьер-лига
Литвинов рассказал, чем Абаскаль отличается от других тренеров «Спартака»
09:30 · Россия. Премьер-лига
Генич дал прогноз на матч «Пари НН» - «Спартак»
09:17 · Россия. Премьер-лига
Тарханов — о легионерах «Локомотива»: «Все они довольно средненькие игроки»
09:10 · Россия. Премьер-лига
Тарханов назвал тренера, который должен возглавить «Локомотив»
08:53 · Россия. Премьер-лига
Тарханов - об игроках «Локомотива»: «Очень слабо выглядят, никакого прогресса»
08:48 · Россия. Премьер-лига
Тарханов одним словом описал игру «Локомотива» в защите
08:36 · Россия. Премьер-лига
Белоус: «Не исключаю, что «Локомотив» вылетит или опустится в зону стыков»
07:54 · Россия. Премьер-лига
Чалов объяснил, почему стал больше забивать
07:41 · Россия. Премьер-лига
Сёмин ответил на вопрос о возвращении в «Локомотив»
07:37 · Россия. Премьер-лига
Циннбауэр: «Локомотив» не будет бороться за выживание в РПЛ» 1
Все новости
Рекомендуем