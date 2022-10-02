Тарханов — о легионерах «Локомотива»: «Все они довольно средненькие игроки»

Известный российский тренер Александр Тарханов раскритиковал легионеров «Локомотива» после матча 11-го тура РПЛ против «Урала» (2:4).

По мнению специалиста, в составе «железнодорожников» выделяются только Дмитрий Баринов, Антон Миранчук и Даниил Худяков.

«Если взять легионеров, то все они довольно средненькие игроки. Разве можно их сравнить с футболистами «Зенита» или ЦСКА? Вот там иностранцы делают разницу, а тут…Очень слабо выглядят», — приводит слова Тарханова «Спорт-Экспресс».

После 11 проведённых матчей «Локомотив» набрал девять очков и расположился на 12-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата. От зоны стыковых матчей команду Йозефа Циннбауэра отделяет всего одно очко.