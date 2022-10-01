Кузьмичёв рассказал, связывался ли с ним «Спартак»

Бывший заместитель генерального директора «Спартака» по работе с молодёжью Владимир Кузьмичёв ответил на вопрос об интересе со стороны клубов РПЛ.

«По поводу предложений о работе, со мной из клубов РПЛ никто не связывался. Звонил ли «Спартак»? Нет», — заявил Кузьмичёв «РБ Спорту».

Ранее сообщалось, что «красно-белые» могут пригласить функционера для возрождения второй команды и работы с молодёжью.

После десяти матчей «Спартак» занимает пятую строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 19 набранных очков. В предстоящем туре столичный клуб встретится в гостях с «Пари НН», игра пройдет 2 октября.