Экс-советник Федуна: «Соболев - лучший форвард РПЛ прямо сейчас»

Франко Камоцци, который ранее работал советником Леонида Федуна в «Спартаке», поделился мнением об игре нападающего «красно-белых» Александра Соболева в текущем сезоне.

«Соболев - лучший нападающий РПЛ прямо сейчас. Александр обладает всеми качествами современного нападающего. Рад, что его талант раскрывается все сильнее и сильнее», - приводит слова Камоцци Sport24.

В сезоне-2022/2023 Соболев поучаствовал в 14 поединках «Спартака», записав на свой счет шесть забитых мячей и четыре голевые передачи.

2 октября «красно-белые» на выезде встретятся с «Пари НН». Матч начнется в 19:00 по московскому времени.