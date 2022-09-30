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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Литвинов — о частичной мобилизации: «Мы стараемся не отвлекаться»

30 Сентября 2022 • 09:47 Комментировать
Пари НН
...
Спартак Москва
02.10 19:00

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов рассказал о том, в каком состоянии находится команда после того, как в России была объявлена частичная мобилизация.

«Мы стараемся не отвлекаться, мы футболисты и играем в футбол. Сейчас как-то не хочется об этом говорить. Бронь от РФС? Мы пока ничего не получали», — приводит слова Литвинова Metaratings.

Также 21-летний футболист рассказал, что некоторые его знакомые уже получили повестки в военкомат, но отнеслись к этому спокойно.

В текущем сезоне Литвинов провёл в составе «красно-белых» 12 матчей, отметившись в них одной результативной передачей.    

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Руслан Литвинов
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