Литвинов — о частичной мобилизации: «Мы стараемся не отвлекаться»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов рассказал о том, в каком состоянии находится команда после того, как в России была объявлена частичная мобилизация.

«Мы стараемся не отвлекаться, мы футболисты и играем в футбол. Сейчас как-то не хочется об этом говорить. Бронь от РФС? Мы пока ничего не получали», — приводит слова Литвинова Metaratings.

Также 21-летний футболист рассказал, что некоторые его знакомые уже получили повестки в военкомат, но отнеслись к этому спокойно.

В текущем сезоне Литвинов провёл в составе «красно-белых» 12 матчей, отметившись в них одной результативной передачей.