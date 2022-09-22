Соломатин заявил, что будет скучно без высказываний Салиховой

Бывший футболист ЦСКА Андрей Соломатин прокомментировал уход Леонида Федуна с поста президента «Спартака».

«Пойдет ли на пользу «Спартаку» уход Леонида Федуна? Понятия не имею. Мне, как болельщику ЦСКА, спартаковские проблемы по барабану. Вот без Заремы будет скучно», — приводит слова Соломатина «Спорт-Экспресс».

Эксперт заявил, что ему будет не хватать ярких высказываний Салиховой. При этом «Спартак» наконец-то угадал с тренером, команда прибавляет при Гильермо Абаскале, особенно выделяются молодые футболисты: Руслан Литвинов, Михаил Игнатов, Павел Мелёшин и Даниил Денисов, добавил Соломатин.

«Красно-белые» занимают пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 19 очков после десяти туров.