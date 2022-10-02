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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гол и пас Промеса принесли «Спартаку» волевую победу в Нижнем Новгороде

02 Октября 2022 • 20:59 Комментировать (1)
Пари НН
1:2
Спартак Москва
окончен

«Спартак» одержал тяжёлую победу в Нижнем Новгороде. В первом тайме «красно-белые» имели преимущество, но пропустили. Однако после перерыва подопечные Абаскаля вырвать победу.

Протокол игры  
Пари НН1:2Спартак Москва
(1:0) Майга Мамаду37'  
  66'Николсон Шамар (1:1)
  75'Промес Куинси (1:2)
Гойло НикитаМасоэро Лукас  23'Гоцук КириллАгапов ИльяСтоцкий ДмитрийНабиуллин Эльмир 90' (Кротов Вячеслав ( 90') Майга МамадуМихайлов ЯрославРыбчинский Дмитрий 61' (Юлдошев Иброгимхалил ( 61'  78') МилсонСулейманов Тимур 66' (Янсане Момо ( 66'  88')
Запасные: Корнюшин ДаниилЖигулёв ИльяСевикян ЭдгарАнисимов АртурШарипов АльбертНигматуллин АртурПенчиков ДаниилАлександров ВикторШильцов Константин
Селихов АлександрДенисов Даниил  34' 67' (Классен Леон ( 67') Мевля МихаДжикия Георгий  90'Хлусевич ДаниилУмяров Наиль 46' (Литвинов Руслан ( 46') Пруцев ДанилЗобнин РоманЗиньковский Антон 80' (Маслов Павел ( 80') Николсон Шамар 90' (Мелёшин Павел ( 90'  90') Промес Куинси
Запасные: Шитов АнтонРыбус МацейМаксименко АлександрРассказов НиколайИгнатов МихаилЧернов Никита
02 октября. Стадион "Нижний Новгород" (Нижний Новгород).

Видео

1:0. Гол Мамаду Майга (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
1:0. Гол Мамаду Майга (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
Милсон попал в перекладину (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
Милсон попал в перекладину (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
1:1. Гол Шамара Николсона (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
1:1. Гол Шамара Николсона (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
1:2. Гол с пенальти Квинси Промеса (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
1:2. Гол с пенальти Квинси Промеса (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол

«Спартак» после разгрома «Зенита» в кубке России отправился на выезд в Нижний Новгород. Местный «Пари НН» как раз хотел реабилитироваться за поражение от «Краснодара» на минувшей неделе. Да и в целом подплечные Михаила Галактионова наверняка хотели бы поправить своё положение, ведь в таблице занимали лишь 10-е место. «Спартак» же перед туром занимал четвёртую строчку и хотел не отстать от лидеров как минимум.

«Спартак уже на второй минуте мог открыть счёт. Денисов сделал пас в центр штрафной на Зобнина, который пробил низом, но получилось не слишком сильно и почти по центру, так что Гойло легко мяч забрал. Через восемь минут в штрафной хозяев возникла паника, когда «красно-белые» несколько раз били, но нижегородцы блокировали попытки, игроки москвичей мешали друг другу, но в итоге все закончилось выстрелом Умярова выше.

Затем навес Зиньковского справа на дальней штанге едва не замкнул Николсон, который заменял дисквалифицированного Соболева. Позже уже экс-полузащитник «Крыльев Советов» сам слева ворвался в штрафную и наносил обводящий удар в верхний дальний угол, но Гоцук вовремя подставил голову. После углового же Умяров выиграл борьбу в воздухе, но удар не получился, и мяч оказался в руках Гойло.

«Спартак» владел тотальным преимуществом по владению мячом в первом тайме, много бил по воротам. Однако «Пари НН» довольно уверенно оборонялся, и прямо голевых моментов «красно-белые» в общем-то не создавали. За десять минут до конца первого тайма хозяева прибавили и открыли счёт. Майга слева ворвался в штрафную обыграв Умярова, ушёл от Зиньковского и пробил в ближний угол, который Селихов парировать не смог. Вдобавок к этому Мевля не подстраховал партнеров, заняв какую-то полупозицию. В итоге на перерыв «Спартак» ушёл, имея преимущество по многим показателям, но в счёте вёл «Пари НН».

В начале второго тайма вышедший на замену Литвинов отметился дальним ударом, но получилось почти по центру, и Гойло опять без больших проблем с этой попыткой соперника справился. «Спартак» пытался играть в короткий пас, но скорее мельчил, что завершалась потерями раз за раз. «Пари НН» в свою очередь действовал очень низко, обороняясь во многом количеством. При этом хозяева в одной из быстрых контратак могли удваивать счёт. Набиуллин слева сделал пас на дальний угол штрафной, где совсем один был Стоцкий, но пробил выше.

По истечении часа игры после быстрой контратаки Милсон протащил мяч по центру, дважды на замахе обыграл Мевлю и с линии штрафной почти по центру бил в верхний угол, но угодил в перекладину.

Почти тут же «Спартак» сравнял счёт, причём забил потрясающий гол. Зиньковский закинул мяч в штрафную, Промес в прыжке пяткой сделал пас назад, а Николсон, не давая футбольному снаряду приземлиться, слёту забил в стиле эмблемы немецкой бундеслиги. Интересно, что к этому моменту на бровке стояли и готовились выйти Игнатов и Мелёшин, но после гола Абаскаль их выпускать не стал.

Вскоре Литвинов забросил мяч в левую зону штрафной, откуда Зобнин наносил обводящий удар в дальний угол, но Гойло в красивом прыжке выручил команду. После розыгрыша корнера Мевля пробил, но Янсане поднял руку и заблокировал выстрел. После просмотра ВАР в ворота хозяев был назначен пенальти, и Промес паненкой по очень высокой дуге вывел москвичей вперёд. Таким образом, голландец исправился за то, что в прошлом сезоне в Нижнем Новгороде не забил одиннадцатиметровый, задев мяч при ударе опорной ногой.

После этого «Спартак» отдал мяч сопернику, а Абаскаль перевёл команду на схему с тремя центральными защитникам, выпустив Маслова. Кроме этого, «красно-белые» умело тянули время. В итоге, хозяева толком даже не пробили по воротам Селихова в оставшиеся минуты и впервые в сезоне проиграли коллективу из Москвы.

Через неделю «Спартак» встретится с «Крыльями Советов» дома. «Пари НН» же ждёт поездка в Москву, но в гости к «Торпедо».

Роман Андреев

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Пари НН
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Комментарии (1)
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redwhite1959
02 Октября 2022 в 21:09
В атаке - неубедительно! До штрафной доходят - дальше не знают что делать с мячом!(( Стандарты вообще никакой опасности для соперников не несут!(( Абаскаль, где наигранные комбинации? Чем вы вообще на тренировках занимаетесь?(( Пруцев - наверное - километров 15 за матч "накрутил". Но в футболе бегать не главное! С мячом обращается плохо, в атаке от него нет никакой пользы!(( Также безобразно играет что впереди что сзади Денисов!(( Что эти ребята делают в основе?(( Опять - Квинси! Перед первым голом только он мог так нестандартно сыграть! Будь любой другой футболист "Спартака" на его месте - ничего не было бы!(( Ну и - конечно - грузин!(( Это что-то! Самый главный симулянт в команде! Чуть задели его бороду - чуть не умер на поле!(( Он вообще во дворе когда-нибудь дрался? Позорище! Не припомню ни одного капитана "Спартака", чтобы себя так постыдно вёл на поле! Оказалось, что петь дифирамбы Абаскалю пока рано!((
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окончен Факел 2:2 Торпедо Москва
окончен Зенит 3:1 Ростов 1.75 2.70 9.50
окончен Ахмат 2:1 Динамо Москва
окончен Пари НН 1:2 Спартак Москва
03.10  19:00 Крылья Советов ... Краснодар 2.38 3.70 2.90
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