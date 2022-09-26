Белоус считает сомнительным назначение Эшуорта в «Спартак»

Бывший президент «Москвы» Юрий Белоус прокомментировал назначение Пола Эшуорта на пост спортивного директора «Спартака».

«Назначение Эшуорта — сомнительное решение. Непонятно, по каким критериям он назначен», — заявил Белоус Legalbet.

По словам функционера, Эшуорт работал в различных странах, и везде его увольняли за профнепригодность.

Ранее стало известно, что 52-летний британец стал новым спортивным директором московского «Спартака».

«Красно-белые» занимают пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 19 набранных очков после десяти туров.