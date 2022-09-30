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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Пари НН» назвали цель клуба на сезон

30 Сентября 2022 • 07:30 Комментировать
Пари НН
...
Спартак Москва
02.10 19:00

Нападающий «Пари НН» Тимур Сулейманов, который является лучшим бомбардиром команды в сезоне-2022/2023, поведал о целях своего клуба на нынешний сезон.

«Цель - закрепиться в РПЛ, закончить сезон не ниже 12-го места, чтобы не попасть в стыки. Задача адекватная, ведь это только наш второй сезон в РПЛ», - передает слова форварда издание «Чемпионат».

После десяти туров Российской премьер-лиги «Пари НН» набрал 12 баллов и располагается на десятом месте в турнирной таблице.

В следующем туре команда на своем поле примет московский «Спартак». Встреча состоится в воскресенье, 2 октября, начало – 19:00 мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Тимур Сулейманов Пари НН
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ПАРИ НН СПАРТАК МОСКВА
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