В «Пари НН» назвали цель клуба на сезон

Нападающий «Пари НН» Тимур Сулейманов, который является лучшим бомбардиром команды в сезоне-2022/2023, поведал о целях своего клуба на нынешний сезон.

«Цель - закрепиться в РПЛ, закончить сезон не ниже 12-го места, чтобы не попасть в стыки. Задача адекватная, ведь это только наш второй сезон в РПЛ», - передает слова форварда издание «Чемпионат».

После десяти туров Российской премьер-лиги «Пари НН» набрал 12 баллов и располагается на десятом месте в турнирной таблице.

В следующем туре команда на своем поле примет московский «Спартак». Встреча состоится в воскресенье, 2 октября, начало – 19:00 мск.