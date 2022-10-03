Каррера: «Спартак» продолжит бороться за чемпионство»

В рамках 11-го тура Российской премьер-лиги московский «Спартак» на выезде отпраздновал победу над «Пари НН» со счетом 2:1. Своим мнением по результату этого матча поделился экс-рулевой «красно-белых» Массимо Каррера.

«Одержав волевую победу над «Пари НН», можно сказать, что у «Спартака» появился характер. Команда точно продолжит бороться за чемпионство», - приводит слова итальянца «Чемпионат».

По итогам 11 туров «красно-белые» набрали 22 балла и занимают четвертое место в турнирной таблице Премьер-лиги. Отставание «народной команды» от лидирующего «Зенита» составляет семь баллов.