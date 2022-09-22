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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ловчев рассказал о том, какую он получает пенсию

 
22 Сентября 2022 • 14:34 Комментировать
Пари НН
...
Спартак Москва
02.10 19:00

Бывший полузащитник «Спартака» Евгений Ловчев поделился информацией о том, какую он получает пенсию.

«Количество матчей за сборную не связано с размером пенсии. У меня пенсия – около 30 тысяч», — заявил Ловчев в эфире «Матч ТВ».

Экс-игрок добавил, что союз ветеранов помог ему с оформлением документов, и теперь он дополнительно получает 18 тысяч за звание призера Олимпийских игр от Москвы и 30 тысяч — от Путина.

Ловчев подытожил, что общий размер его пенсии составляет более 70 тысяч рублей, а это уже приличная сумма.

Напомним, Ловчев защищал цвета московского «Спартака» с 1969 по 1978 год. Помимо этого, он играл за «Динамо» и «Крылья Советов».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Евгений Ловчев
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