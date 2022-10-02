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​Идеи Абаскаля не сработали: Что спасло «Спартак» в матче против «Пари НН»

02 Октября 2022 • 22:06 Комментировать
Пари НН
1:2
Спартак Москва
окончен

В воскресенье «Спартак» одержал очередную победу, в гостях одолев «Пари НН». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет над волевым успехом «красно-белых».

«Спартак» в воскресенье вновь показал своё умение обыгрывать соперников, которые слабее в классе. Правда, в этот раз «красно-белые» были на волоске. Попади Милсон в начале второго тайма не в перекладину, а чуть пониже, сделай счёт 2:0 в пользу «Пари НН», то, наверное, москвичи не получили бы три очка. Однако предоставленной возможностью подопечные Гильермо Абаскаля прекрасно воспользовались и вырвали победу.

При этом победа в Нижнем Новгороде – это едва ли не первый случай, когда успех «Спартака» зависел не столько от перестановок Абаскаля, который порой переворачивал игру, а скорее от индивидуальных действий. «Пари НН» в общем-то нашёл противоядие от игры «красно-белых» и уверенно оборонялся почти весь матч. «Спартак» атаковал-атаковал, менял вектор игры, но всё это не давало результата. В итоге всё решили просто индивидуальные действия. Гол Николсона – это просто хай-класс, а пенальти, конечно, был, но это несчастный случай для «Пари НН».

Абаскаль пытался изменить игру «Спартака». В первом тайме «красно-белые» действовали флангами, но Николсон, в отличие от Соболева, не цеплялся за мячи. После перерыва «красно-белые» больше стали действовать через центр, пытаясь через короткие передачи войти в штрафную, но это тоже работало не слишком здорово. Показательно, что Абаскаль готовил тройную замену, желая выпустить Игнатова и Мелёшина, но после гола Николсона тренер отказался от их появления на поле.

В целом для испанца матч в Нижнем Новгороде – это тревожный звоночек. Хозяева простым автобусом благодаря насыщению сзади просто не давали ничего делать «Спартаку». Справедливости ради, у «красно-белых» не было дисквалифицированного Соболева, который и форму набрал, и просто умеет в насыщенной обороне цепляться за мячи. И всё же надо признать, что в Нижнем Новгороде план Абаскаля не сработал вообще.

При этом «Пари НН» предложил «Спартаку» только прекрасную оборонительную игру, гол хозяев в некотором смысле вышел шальным. В который раз по ходу этого сезона хочется задать вопрос, а чем занимается Умяров. Перформанс Мевли в этом матче тоже достоин отдельного внимания. В эпизодах и с пропущенным голом, и с ударом Милсона в перекладину словенец был ужасен. На этой неделе появилась информация, что зимой «Спартак» готов выделить деньги на усиление состава. Если в атаке сейчас у «Спартака» кадровые проблемы связаны в большей степени с разными потерями (Соболев, Мозес, Мартинс, Бальде), то вот в обороне просто не хватает качественных исполнителей.

В целом «Спартак» пока продолжает уверенно брать свои очки, и эта стабильность в хорошем смысле удивляет. Кажется, что уверенность от игры, которую команда показывает за счёт идей Абаскаля, теперь конвертируется в уверенность отдельных игроков, которые умудряются вырывать победы тогда, когда это очень тяжело. На следующей неделе «Спартак» ждёт матч против «Крыльев Советов» – ещё одного соперника, который в классе слабее.

И всё же соперники начинают привыкать к доминирующему стилю «Спартака». Очень интересно, сможет ли Осинькин в следующем туре выставить такой же надёжный автобус и добавить к нему более успешные контратаки.

Роман Андреев

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Гильермо Абаскаль Пари НН
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