Генич дал прогноз на матч «Пари НН» - «Спартак»

В рамках 11-го тура Российской премьер-лиги московский «Спартак» на выезде встретится с «Пари НН». Своим мнением по этой встрече поделился известный комментатор Константин Генич.

«Мне нравится - «второй тайм результативнее первого». «Пари НН» понимает, что против «Спартака» открываться не стоит, ведь у него быстрая атака. А во втором тайме могут быть ошибки и усталость. Все может сыграть», - передает слова комментатора издание «РБ Спорт».

Поединок состоится на стадионе в Нижнем Новгороде сегодня, 2 октября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Следить за подробной текстовой онлайн-трансляцией можно будет на Liveresult.ru.

Перед этим матчем хозяева занимают десятое место в турнирной таблице, а гости располагаются на пятой строчке.