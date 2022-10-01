Мостовой — про Абаскаля: «Ничего он не сделал, сейчас я не могу понять, в какой футбол хочет играть «Спартак»

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о работе главного тренера «красно-белых» Гильермо Абаскаля.

По мнению эксперта, 33-летний испанец не привнёс в команду ничего нового в сравнении с предыдущими наставниками команды Руем Виторией и Паоло Ваноли, которые добились с «красно-белыми» хороших результатов.

«Сейчас многие стали кричать после победы «Спартака» над «Зенитом», что Абаскаль что-то там сделал. Ничего он не сделал. С упавшим уровнем нашего футбола Абаскаль пока ничего такого не сделал. На одном Промесе далеко не уедешь. Сейчас я не могу понять, в какой футбол хочет играть «Спартак», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

После 10 туров текущего розыгрыша РПЛ «Спартак» набрал 19 очков, расположившись на пятом месте в турнирной таблице. Свой следующий матч подопечные Абаскаля проведут завтра, 2 октября, против «Пари НН». Встреча начнётся в 19:00 по московскому времени.