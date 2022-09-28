Литвинов: Проигрыши случаются, но важно не останавливаться

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов поделился информацией о том, как команда отреагировала на несколько поражений в текущем сезоне.

«Проигрывать всегда неприятно. Тем более — когда это происходит в матчах с принципиальными соперниками и влияет еще и на турнирную таблицу», — цитирует Литвинова официальный сайт московского клуба.

Игрок заявил, в такие моменты тренер говорит о том, что из каждого поражения необходимо извлекать уроки, Абаскаль всегда подбадривает команду.

В текущем сезоне чемпионата России «Спартак» потерпел три поражения, «красно-белые» занимают 5-е место в турнирной таблице, набрав 19 очков после десяти туров.