Агент Бальде: Мы ещё не получили документы с объяснением решения по отстранению

Агент Федерико Пасторелло, представляющий интересы нападающего «Спартака» Кейта Бальде, поделился информацией о подачи апелляции.

Агент рассказал «Спорт-Экспрессу», что федерация до сих пор не прислала документы по отстранению игрока, они работают очень медленно, поэтому нет возможности подать апелляцию, ведь неизвестна причина дисквалификации.

Напомним, новичок московского «Спартака» был дисквалифицирован до 5 декабря за нарушение допинг-контроля во времена своего выступления за итальянский «Кальяри».

Трудовой договор Бальде с «красно-белыми» рассчитан до 2025 года.