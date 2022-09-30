Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Бальде: Мы ещё не получили документы с объяснением решения по отстранению

30 Сентября 2022 • 20:23 Комментировать
Пари НН
...
Спартак Москва
02.10 19:00

Агент Федерико Пасторелло, представляющий интересы нападающего «Спартака» Кейта Бальде, поделился информацией о подачи апелляции.

Агент рассказал «Спорт-Экспрессу», что федерация до сих пор не прислала документы по отстранению игрока, они работают очень медленно, поэтому нет возможности подать апелляцию, ведь неизвестна причина дисквалификации.

Напомним, новичок московского «Спартака» был дисквалифицирован до 5 декабря за нарушение допинг-контроля во времена своего выступления за итальянский «Кальяри».

Трудовой договор Бальде с «красно-белыми» рассчитан до 2025 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Федерико Пасторелло Кейта Бальде
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ПАРИ НН СПАРТАК МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
01.10  14:00 Оренбург ... Сочи 3.95 3.85 1.91
01.10  16:30 Химки ... ЦСКА Москва 6.80 4.60 1.48
01.10  19:00 Локомотив Москва ... Урал 1.85 3.75 4.30
Все матчи
Новости
Сегодня, 30 Сентября
20:23 · Россия. Премьер-лига
Агент Бальде: Мы ещё не получили документы с объяснением решения по отстранению
20:05 · Кубок России
Баженов прокомментировал победу «Спартака» над «Зенитом»
19:49 · Россия. Премьер-лига
Гайч рассказал о «странном» напитке, который он увидел в России
19:48 · Россия. Премьер-лига
Таски заявил, какая цель должна быть у «Спартака» в РПЛ
19:32 · Россия. Премьер-лига
Черевченко: Давайте забудем о моей связи с «Химками»
19:20 · Кубок России
Радченко прокомментировал результат матча «Спартак» - «Зенит»
19:12 · Кубок России
Петржела — о поражении «Зенита»: «Зачем играть на кубок, если ты не можешь играть в Европе?» 1
18:59 · Россия. Премьер-лига
​Дивеев рассказал, как проходит процесс его восстановления
18:57 · Россия. Премьер-лига
Гоцук высказался о предстоящей встрече со «Спартаком»
18:34 · Россия. Премьер-лига
Юран: Когда я работал в «Химках», проблем с зарплатой не возникало
18:33 · Россия. Премьер-лига
​В руководстве «Химок» отреагировали на информацию о задолженности по зарплатам
18:28 · Россия. Премьер-лига
​Маслов считает, что «Спартак» способен противостоять любому «Зениту»
18:24 · Россия. Премьер-лига
Гранат назвал победителя матча «Зенит» - «Ростов»
18:17 · Россия. Премьер-лига
Терюшков: В «Химках» нет никаких задержек
18:03 · Россия. Премьер-лига
Гоцук рассказал об отношениях с тренерским штабом «Пари НН»
Все новости
Рекомендуем