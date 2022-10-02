Майга: «Во втором тайме не повезло»

В матче одиннадцатого тура российского чемпионата Премьер-лиги московский «Спартак» сумел переломить ход неудачно складывавшегося матча с «Пари НН» - проигрывая после первого тайма, москвичи забили два гола во второй половине игры и выиграли.

Автор гола «Пари НН», Мамаду Майга, считает, что во втором тайме его команде просто не повезло.

- Обидно. Сильно хотели выиграть. После поражения от «Краснодара», когда мы пропустили два в конце, — особенно. В первом тайме хорошо играли. К сожалению, не повезло. Во втором тайме обидно пропустили, - цитирует футболиста издание «Спорт-Экспресс».

В следующем, двенадцатом туре чемпионата России «Пари НН» сыграет в гостях с «Торпедо».