Прудников — о назначении Эшуорта в «Спартак»: Возможно, он окажется талантливым менеджером

Бывший футболист «Спартака» Александр Прудников прокомментировал назначение Пола Эшуорта на пост спортивного директора «красно-белых».

«Честно говоря, мне очень сложно что‑то сказать о нем. Информации мало. Возможно, это еще ни о чем не говорит, и он может оказаться талантливым менеджером», — приводит слова Прудникова «Матч ТВ».

Напомним, сегодня, 26 сентября, столичный клуб объявил о назначении 52-летнего британского специалиста на должность спортивного директора клуба.

После десяти туров «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 19 очков.