Озбилиз: «Федун очень серьёзный, спокойный и скромный человек»

Бывший полузащитник «Спартака» Араз Озбилиз поделился мнением об экс-президенте московского клуба Леониде Федуне.

Напомним, Федун руководил «Спартаком» с 2004 года, однако в августе нынешнего года он официально покинул свой пост.

Озбилиз признался, что бывший президент запомнился ему очень добрым человеком.

«Федун очень серьёзный, спокойный и скромный человек. Федун много сделал для «Спартака». Когда результата не было в тяжёлые годы, он всё равно был с командой. Плохого ничего не могу сказать», — приводит слова Озбилиза Metaratings.

Озбилиз защищал цвета «Спартака» в период с 2013 по 2015 год. Сейчас бывший игрок сборной Армении, которому уже 32 года, выступает за «Пюник».