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Озбилиз: «Федун очень серьёзный, спокойный и скромный человек»

 
19 Сентября 2022 • 15:08 Комментировать
Пари НН
...
Спартак Москва
02.10 19:00

Бывший полузащитник «Спартака» Араз Озбилиз поделился мнением об экс-президенте московского клуба Леониде Федуне.

Напомним, Федун руководил «Спартаком» с 2004 года, однако в августе нынешнего года он официально покинул свой пост.

Озбилиз признался, что бывший президент запомнился ему очень добрым человеком.

«Федун очень серьёзный, спокойный и скромный человек. Федун много сделал для «Спартака». Когда результата не было в тяжёлые годы, он всё равно был с командой. Плохого ничего не могу сказать», — приводит слова Озбилиза Metaratings.

Озбилиз защищал цвета «Спартака» в период с 2013 по 2015 год. Сейчас бывший игрок сборной Армении, которому уже 32 года, выступает за «Пюник».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Леонид Федун Араз Озбилиз
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