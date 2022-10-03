Каррера считает Промеса одним из лучших игроков в истории РПЛ

Бывший наставник столичного «Спартака» Массимо Каррера высказался о лидере «красно-белых» Куинси Промесе.

«Для меня Промес – один из лучших игроков РПЛ. Не только сейчас. Он всегда был таким. Я очень рад за него», — заявил итальянский специалист в интервью «РБ Спорт». Напомним, что в 11 встречах текущего розыгрыша Российской премьер-лиги нидерландский форвард забил девять мячей при четырех результативных передачах.

Напомним, что Каррера и Промес привели «Спартак» к последнему на данный момент чемпионству в 2017 году.

