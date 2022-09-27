Бывший футболист «Сконто» Сергейс Козанс в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился впечатлениями о Поле Эшуорте, который недавно стал спортивным директором московского «Спартака».

Расскажите про опыт совместной работы с Полом Эшоуртом.

«Первое, что хотел бы сказать, это Пол перевел меня с юношеского футбола во взрослый. После одной удачной товарищеской игры взял на тренировки главной команды Сконто. И к концу года дал дебютировать в Высшей лиге.

Работать было комфортно, много подсказывал, старался помочь. То есть воспоминания остались положительные».

Какой он за пределами поля?

«Джентльмен, как, наверное, любой англичанин. Бывал, конечно, и жестким иногда, мог накричать, но это случалось редко.

Всегда любил пошутить, поспорить на что-нибудь и любил соревноваться. Но в то же время постоянно игрокам повторял, что дисциплина за полем так же важна, как и на поле».

Как вы думаете, у него получится на посту спортивного директора?

«На этот вопрос тяжело ответить, но у него хватает опыта для этой должности. В любом случае хотелось бы, чтобы все у него получилось».