Баженов — о травмах «Спартака»: Дело не в «физике»

Бывший футболист «Спартака» Никита Баженов высказался о травмах «красно-белых».

«Да, травм немало. По мне так, если очень много мышечных повреждений, то есть упущения в физической подготовке», — заявил Баженов Rusfootball.

При этом эксперт отметил, что это не тот случай, потому что у Виктора Мозеса травма ахилла, Руслан Литвинов подвернул голеностоп, а у Антона Зиньковского были проблемы с ключицей.

«Спартак» хорошо бежит, поэтому проблем с физической подготовкой у команды нет, подытожил Баженов.

«Красно-белые» занимают пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 19 очков после десяти туров.