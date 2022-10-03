Ребров: «Победы на характере особенно хороши»

Экс-вратарь столичного «Спартака», а ныне технический координатор «красно-белых» Артём Ребров высказался о гостевой победе подопечных Гильермо Абаскаля над «Пари НН» (2:1) в поединке 11-го тура Премьер-лиги.

«Победы на характере особенно хороши! Плюс три очка. Спасибо всем, кто был с нами», - гласит сообщение функционера в социальных сетях.

Благодаря вчерашнему успеху «красно-белые» набрали 22 очка и поднялись на четвертое место в турнирной таблице чемпионата России. «Народная команда» отстает от лидирующего «Зенита» на семь баллов.

Следующий матч «Спартак» сыграет с «Крыльями Советов».