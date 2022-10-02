Ловчев сделал прогноз на матч «Спартака» в Нижнем Новгороде

В воскресенье вечером «Спартак» будет гостить у «Пари НН». Своими мыслями о предстоящей игре поделился экс-футболист «красно-белых» Евгений Ловчев.

По мнению Ловчева, «Спартаку» будет сложно в Нижнем Новгороде после разгрома «Зенита» (3:0) в Фонбет Кубке России.

«С одной стороны, такие победы, как над «Зенитом» в Кубке, дают дополнительные силы и уверенность в себе. А с другой, слишком много эмоций спартаковцы выплеснули в четверг в кубковом поединке», - высказался Ловчев, чьи слова на своих страницах приводит «Плеймейкер».

Ловчев считает, что «Спартак» обыграет «Пари НН» с минимальным разрывом в счёте – 2:1.

Футболисты «Пари НН» и «Спартака» услышат стартовый свисток арбитра в 19:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию на страницах портала LiveResult.