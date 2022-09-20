Озбилиз — о переходе в «Кубань» из «Аякса»: ««Когда приземлился в аэропорт, оглянулся и подумал, что, ошибся городом!»

Бывший полузащитник «Спартака» Араз Озбилиз рассказал о своих первых впечатлениях о России.

Напомним, армянский футболист начинал свою российскую карьеру в краснодарской «Кубане», куда перешёл летом 2012 года из «Аякса».

«Когда приземлился в старый аэропорт Краснодара, оглянулся и подумал, что, возможно, ошибся городом! Для меня всё было непривычно, я вырос и жил в Нидерландах, а русская культура оказалась весьма необычной», — приводит слова Озбилиза Metaratings.

Всего за «Краснодар» и «Спартак» Озбилиз провёл в общей сложности 68 матчей, забив в них 16 голов и отдав девять результативных передач. В настоящий момент полузащитник выступает за армянский «Пюник».