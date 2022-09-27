Агент Ваноли: «За российскими игроками всё равно следят в Европе»

Андреа д'Амико, агент бывшего тренера московского «Спартака» Паоло Ваноли, считает, что в Европе все равно следят за российскими игроками, вне зависимости от политической обстановки. Это подтверждает и ситуация с Арсеном Захаряном, к которому в конце лета проявлял интерес лондонский «Челси».

- Несмотря на всю ситуацию в мире, за российскими игроками в Европе все равно следят, причем пристально. Причем не только за Миранчуком, Головиным. Ситуация с Захаряном тому пример, - цитирует слова д'Амико издание «Спорт-экспресс».

Ваноли покинул московский «Спартак» после окончания предыдущего сезона.