Агент Ваноли рассказал, есть ли у тренера предложения по работе

Агент Андреа д'Амико, представляющий интересы бывшего наставника «Спартака» Паоло Ваноли, ответил на вопрос о будущем тренера.

«Ваноли отлично отработал в качестве тренера в «Спартаке». Сейчас у него все хорошо. Пока у него нет продвижений по новому клубу. Посмотрим, как все сложится», — сказал д'Амико «Спорт-Экспрессу».

Напомним, итальянский специалист работал в «Спартаке» с декабря 2021 по июнь 2022 года. Вместе с московским клубом он стал обладателем Кубка России, но в РПЛ «красно-белые» заняли лишь десятую строчку. Ваноли покинул «Спартак» по собственному желанию, а его место занял Гильермо Абаскаль.