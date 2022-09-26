Юран: Не вижу логики в назначении Эшуорта в «Спартак»

Бывший наставник «Химок» Сергей Юран поделился мнением о назначении Пола Эшуорта на пост спортивного директора «Спартака».

«Мне сложно рассуждать о причинах такого кадрового решения, но я не вижу в нем логики», — цитирует Юрана RT.

Специалист заявил, что не понимает, чем Эшуорт может сейчас помочь московскому «Спартаку», ведь он не знает российского рынка.

«Красно-белые» располагаются на пятой строчке турнирной таблицы, набрав 19 очков после десяти туров.

В ближайшем матче «Спартак» сыграет с «Зенитом» в рамках Фонбет Кубка России, встреча пройдет 29 сентября в 20:30 по московскому времени.