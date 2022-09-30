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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Таски: «3:0 над «Зенитом» — большая победа для «Спартака»

30 Сентября 2022 • 10:34 Комментировать
Спартак Москва
3:0
Зенит
окончен

Бывший защитник «Спартака» Сердар Таски прокомментировал победу «красно-белых» в матче 3-го тура группового этапа Фонбет Кубка России над «Зенитом» (3:0).

«3:0 над «Зенитом» — большая победа для «Спартака»! Конечно, это был только кубковый матч, но при этом «Спартак» без проблем лидирует в группе. Я надеюсь, что они смогут перенести уверенность, которую они получили вчера после этого матча, в РПЛ», — цитирует Таски «Спорт-Экспресс».

Напомним, после трёх проведённых матчей «Спартак» возглавляет турнирную таблицу группы В с девятью набранными очками в своём активе.

Таски выступал за «красно-белых» в период с 2013 по 2018 год. Всего в составе «Спартака» немец провёл 85 матчей, забив в них три гола и отдав две результативные передачи.  

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Сердар Таски
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