Лепёхин заявил, что Соболев смог бы заиграть в Европе, он — один из лучших в России

Бывший футболист «Зенита» Константин Лепёхин ответил на вопрос, является ли нападающий «Спартака» Александр Соболев лучшим на своей позиции в РПЛ.

«Оценку «лучший» тяжело давать однозначно. Но то, что Соболев забивает так много голов за последний месяц – это говорит о том, что он, безусловно, один из лучших», — приводит слова Лепёхина «Спорт День за Днем».

Эксперт заявил, что Соболев смог бы заиграть в Европе, потому что он является хорошим нападающим, одним из лучших в России.

Напомним, 25-летний форвард «Спартака» был признан лучшим футболистом Российской премьер-лиги в сентябре.