Белоус — об Абаскале: В нём что-то есть, «Спартак» оживился

Бывший генеральный директор «Ростова» Юрий Белоус оценил работу наставника «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Нравится ли мне, как работает Абаскаль? По крайней мере, в нем что-то есть. Команда оживилась. Сейчас нет повода увольнять Абаскаля. Надо посмотреть, что будет дальше», — цитирует слова Белоуса «Спорт-Экспресс».

При этом функционер заявил, что и восхвалять Абаскаля тоже пока не нужно, ведь своим прямым конкурентам «Спартак» уступил.

Столичный клуб занимает пятую строчку в турнирной таблице чемпионата России, набрав 19 очков после десяти матчей. В следующем туре «Спартак» встретится с «Пари НН».