Депутат Терюшков раскритиковал назначение Пола Эшуорта спортивным директором «Спартака»

Депутат Госдумы и член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков раскритиковал решение «Спартака» назначить Пола Эшуорта спортивным директором клуба.

По мнению Терюшкова, в нынешних реалиях неразумно тратить деньги на содержание иностранного специалиста.

«Как депутат и болельщик «Химок», могу сказать, что это внутреннее дело самого клуба. Но приглашать иностранного специалиста, когда у нас в России достаточное количество русских специалистов и менеджеров, и в условиях специальной военной операции тратить на их содержание деньги считаю неприемлемым», — цитирует Терюшкова «РБ Спорт».

Напомним, сегодня, 26 сентября, «Спартак» официально объявил о назначении Эшуорта на пост спортивного директора клуба. Ранее он занимался скаутской деятельностью в одном из клубов третьего английского дивизиона, а в 2005 году исполнял обязанности главного тренера «Ростова».