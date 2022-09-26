Депутат Терюшков раскритиковал назначение Пола Эшуорта спортивным директором «Спартака»

Депутат Госдумы и член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков раскритиковал решение «Спартака» назначить Пола Эшуорта спортивным директором клуба.
По мнению Терюшкова, в нынешних реалиях неразумно тратить деньги на содержание иностранного специалиста.
«Как депутат и болельщик «Химок», могу сказать, что это внутреннее дело самого клуба. Но приглашать иностранного специалиста, когда у нас в России достаточное количество русских специалистов и менеджеров, и в условиях специальной военной операции тратить на их содержание деньги считаю неприемлемым», — цитирует Терюшкова «РБ Спорт».Напомним, сегодня, 26 сентября, «Спартак» официально объявил о назначении Эшуорта на пост спортивного директора клуба. Ранее он занимался скаутской деятельностью в одном из клубов третьего английского дивизиона, а в 2005 году исполнял обязанности главного тренера «Ростова».
Например, ГОСУДАРСТВЕННОМК Локомотиву:
ТОМАС ЦОРН - спортвный директор
ХОРХЕ ИВАН МАРТИНЕС РЕНТЕРИЯ - директор по развитию
КРИСТИАН МЁККЕЛЬ - директор по селекции
ЭВУАРД ШНОРР - начальник команды
И, как с этим быть, госпдин Терюшков?)))
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