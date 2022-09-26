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Депутат Терюшков раскритиковал назначение Пола Эшуорта спортивным директором «Спартака»

26 Сентября 2022 • 15:36 Комментировать (2)
Пари НН
...
Спартак Москва
02.10 19:00

Депутат Госдумы и член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков раскритиковал решение «Спартака» назначить Пола Эшуорта спортивным директором клуба.

По мнению Терюшкова, в нынешних реалиях неразумно тратить деньги на содержание иностранного специалиста.

«Как депутат и болельщик «Химок», могу сказать, что это внутреннее дело самого клуба. Но приглашать иностранного специалиста, когда у нас в России достаточное количество русских специалистов и менеджеров, и в условиях специальной военной операции тратить на их содержание деньги считаю неприемлемым», — цитирует Терюшкова «РБ Спорт».

Напомним, сегодня, 26 сентября, «Спартак» официально объявил о назначении Эшуорта на пост спортивного директора клуба. Ранее он занимался скаутской деятельностью в одном из клубов третьего английского дивизиона, а в 2005 году исполнял обязанности главного тренера «Ростова».
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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Пол Эшуорт Роман Терюшков
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Комментарии (2)
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rac531
26 Сентября 2022 в 15:48
А как быть с тем фактом, что Газпром спонсирует футбольные клубы ФРГ Шальке 04 и Герту?
rac531
26 Сентября 2022 в 15:46
Интереснео, это ко всем относится?)
Например, ГОСУДАРСТВЕННОМК Локомотиву:

ТОМАС ЦОРН - спортвный директор
ХОРХЕ ИВАН МАРТИНЕС РЕНТЕРИЯ - директор по развитию
КРИСТИАН МЁККЕЛЬ - директор по селекции
ЭВУАРД ШНОРР - начальник команды
И, как с этим быть, госпдин Терюшков?)))
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