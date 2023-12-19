«Марсель» интересуется Чаловым

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов может продолжить карьеру в «Марселе». Об этом сообщает La Tribune Olympienne.

По информации источника, 25-летний россиянин является одним из кандидатов на усиление атаки французского клуба.

Ранее сообщалось, что ЦСКА не планирует расставаться с Чаловым, несмотря на интерес к игроку со стороны целого ряда европейских клубов.

В текущем сезоне Чалов провёл в составе «армейцев» 26 матчей, забил 11 голов и отдал три результативные передачи.

После 16 туров текущего розыгрыша чемпионата Франции «Марсель» занимает шестое место в турнирной таблице, отставая от первого «ПСЖ» на 11 очков.