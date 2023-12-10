Тарханов сделал прогноз на матч «Краснодар» - ЦСКА

Бывший главный тренер ЦСКА Александр Тарханов в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от матча между «армейцами» и «Краснодаром».

«Краснодар» – один из лидеров, но ЦСКА тоже хорошая команда. Ясно, что «армейцы» не будут отдавать матч. В составе «быков» нет Кордобы, а это потеря для Ивича. Он забивной и агрессивный парень. Очень цельный футболист. Конечно, в команде есть и другие нападающие, но Джон более мастеровитый. Я «армеец», так что мои персональные предпочтения на стороне ЦСКА. Думаю, команды сыграют вничью», - сказал Тарханов.

Матч пройдет в Краснодаре и начнется в 19:45 по московскому времени.