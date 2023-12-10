Ветеран ЦСКА Валерий Масалитин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о поражении от «Краснодара», 0:1.

- Как оцените результат матча? Итог справедлив?

- Если «Краснодар» забил, значит, справедлив. В первом тайме доминировали «армейцы», а «быки» играли на контратаках. После перерыва команды поменялись ролями. В концовке матча хозяевам улыбнулась удача. Они разыграли стандартное положение, Гайич с Акинфеевым дезориентировали друг друга. Игорь на него понадеялся, а Гайич - на него. В итоге пропустили мяч и проиграли. В целом ЦСКА так выступал на протяжении всего первого отрезка сезона – первый тайм очень хороший, второй – наоборот.

- Моменты сегодня были. Ожидали больше голов?

- Игра была тяжелая. На кону было первое место «Краснодара», и ответственность довлела. ЦСКА за счет опыта больше владел инициативой в первом тайме, играл поострее, контролировал мяч. В перерыве, видимо, «Краснодар» получил наставления от Ивича и очень хорошо провел вторую половину встречи. Замены здорово сработали. Кривцов вышел и забил. Было видно, что Чалов уже устал. Если бы был кто-то посвежее, может, и сложилось бы все по-другому.

- Насколько «Краснодару» не хватало впереди дисквалифицированного Кордобы?

- Понятно, что когда у тебя есть лидер, который может решить исход матча, зацепиться, побороться, продавить, его трудно заменить. У «быков» не так много футболистов, которые способны претендовать на роль лидера.

- Подведите итоги первого отрезка чемпионата для ЦСКА. Восьмое место – это провал?

- Результаты неудовлетворительные. Особенно по игре. Столько пропускать не годится для команды, которая на что-то претендует. В лучшие времена ЦСКА пропускал 15 мячей за весь сезон. А сейчас в каждой игре это делает. За счет чего «армейцы» хотят побеждать? За счет атаки? Они что, «Манчестер Сити»? У них хромает оборона. Это неумение работать с молодежью. Сегодня вышел Лукин. Понятно, что ему не хватало опыта. Но он ничего не портил. Ясно, что Батчи, Ахметов, Олусегун за счет индивидуальных действий любого могут обыграть. Они маленькие, шустрые. Пока Лукин два шага сделает, его могут развернуть в одну сторону, в другую. Но они ведь не только его обыгрывали. Выпусти еще одного защитника в конце матча, чтобы закрыть зоны. Ты же видишь, как складывается игра.

- То есть, это ошибка Федотова?

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- Есть у него ошибки. Он не прагматичный, не гибкий, не может реагировать. Смысл Давилу в конце выпускать, который сидит на лавке? Зачем его вообще покупали? А недоверие молодежи – это вообще отдельная тема.

- «Краснодар» снова вышел на первое место. Команда пропустила всего 14 мячей. В этом секрет успеха «быков»?

- Конечно. Если бы у ЦСКА было всего 14 пропущенных мячей, наверное, он тоже на что-то претендовал. А так команда в каждом матче выдает нервные концовки. Хоть за валидолом иди, когда остается 10-15 минут. Тренеру надо что-то делать. Когда он ничего не делает, мы видим результат.

- Каких изменений в ЦСКА ждете зимой?

- Есть денежные проблемы. Не знаю, выделят что-то на трансферы или нет. Понятно, что в каждую линию требуется усиление. Хотя есть молодежь, но ей не доверяют. Нужен какой-то креатив впереди. Левый полузащитник необходим. Надо брать людей с опытом, которые могут помочь. Команду лихорадит. Постоянные нервные концовки. Это никуда не годится. Если брать прошлогодний сезон, ушли только Медина и Карраскаль, который не играл. Файзуллаев его очень хорошо заменил. Поэтому назвать потерей уход этих футболистов я не могу. Здесь, наоборот, скорее приобретение. Особенно денежное. А в целом команда не прогрессирует. Нет игрока, который бы вырос. Файзуллаева не беру, потому что он недавно пришел. Молодежь тоже не беру. Мухин сломался. Роша с Мойзесом ошибаются. Нет надежности. И к чему это привело? Надо разбираться, чего не хватает.

Елена Григорьевская