Тренер ЦСКА Искаков назвал лучшего российского защитника

Тренер ЦСКА Мурат Искаков поделился мнением о том, кто сейчас является лучшим российским центральным защитником.

Искаков назвал 26-летнего игрока «Крыльев Советов» Александра Солдатенкова.

«Думаю, на данный момент Солдатенков», — приводит слова Искакова Sport24.

В текущем сезоне Солдатенков провёл за «Крылья Советов» 21 матч, в которых отметился одной результативной передачей.

Также специалист выделил защитника ЦСКА Виллиана Рошу, назвав бразильца лучшим защитником всей РПЛ.

После 18 туров РПЛ ЦСКА занимает восьмое место в турнирной таблице, имея в своём активе 28 набранных очков. От первого «Краснодара» «красно-синие» сейчас отстают на 10 баллов.