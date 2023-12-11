Тренер ЦСКА Искаков назвал лучшего российского защитника

Тренер ЦСКА Мурат Искаков поделился мнением о том, кто сейчас является лучшим российским центральным защитником.
Искаков назвал 26-летнего игрока «Крыльев Советов» Александра Солдатенкова.
«Думаю, на данный момент Солдатенков», — приводит слова Искакова Sport24.
В текущем сезоне Солдатенков провёл за «Крылья Советов» 21 матч, в которых отметился одной результативной передачей.
Также специалист выделил защитника ЦСКА Виллиана Рошу, назвав бразильца лучшим защитником всей РПЛ.
После 18 туров РПЛ ЦСКА занимает восьмое место в турнирной таблице, имея в своём активе 28 набранных очков. От первого «Краснодара» «красно-синие» сейчас отстают на 10 баллов.
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