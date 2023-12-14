Силкин назвал матч «Краснодар» — ЦСКА лучшей игрой года

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением о том, какой матч РПЛ можно назвать лучшим в уходящем году.

Специалист выделил игру 18 тура текущего розыгрыша чемпионата России между «Краснодаром» и ЦСКА, который завершился со счётом 1:0 в пользу «быков».

«Просто фантастический сценарий. ЦСКА играл здорово, атаковал, но затем «Краснодар» во втором тайме просто перевернул игру. Мне кажется, «Краснодар» в этой игре забил чемпионский гол», — цитирует Силкина «РБ Спорт».

После 18 туров РПЛ «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу, опережая восьмой ЦСКА на 10 очков. До конца турнира командам осталось провести по 12 встреч.