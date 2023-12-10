​Чалов – в основе ЦСКА на игру с «Краснодаром»

В воскресенье вечером состоится центральный матч 18-го тура чемпионата России – «Краснодар» против ЦСКА. Рулевой московской команды Владимир Федотов решил включить в стартовый состав таких игроков:

Акинфеев, Лукин, Мойзес, Виллиан Роша, Келлвен, Гайич, Обляков, Зделар, Мендес, Файзуллаев, Чалов.

Стартовый свисток в матче «Краснодар» - ЦСКА прозвучит в момент, когда стрелки часов в Москве будут показывать 19:45. Следить за ходом встречи во всех красках можно будет на портале LiveResult – там пройдёт текстовая трансляция.

Добавим, что ЦСКА сейчас занимает седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги.