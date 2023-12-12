Сперцян: «Без Кордобы было тяжело в игре с ЦСКА»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался о своём одноклубнике, нападающем Джоне Кордобе.

Напомним, ранее Кордоба был дисквалифицирован на четыре матча (один из которых — условно) за оскорбительный жест в адрес одного из судей игры 16-го тура РПЛ против «Урала» (1:3).

Сперцян назвал колумбийца одним из лидеров команды, отметив, что его не хватало «Краснодару» в последних матчах.

«Конечно, без него было тяжело в игре с ЦСКА, да и против «Оренбурга» тоже. Нам не хватало всех ребят, которые на травме или пропускали игры из-за перебора карточек. Каждый важен для команды», — приводит слова Сперцяна «РБ Спорт».

В текущем сезоне 30-летний Кордоба провёл за «Краснодар» 20 матчей, в которых забил 11 голов и отдал четыре результативные передачи.