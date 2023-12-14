Чепчугов: Нельзя оставлять ЦСКА без усиления

Бывший вратарь столичного ЦСКА Сергей Чепчугов высказался о результатах «армейцев» в первой части сезона Российской премьер-лиги.

«Оценивать будут руководители клуба, им виднее. Очень важна будет трансферная кампания этой зимой. Без усиления команду оставлять нельзя», — рассказал экс-голкипер в интервью «РБ Спорт». Также Чепчугов заявил, что нет ничего страшного в восьмом месте «армейцев» после первой части сезона, отметив новые смыслы ведения игры.

Напомним, что ЦСКА после 18-ти туров Российской премьер-лиги находится на восьмом месте в турнирной таблице. На счету подопечных Владимира Федотова 28 очков.