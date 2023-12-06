Обляков: «Файзуллаев даже в обороне помогает»

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков рассказал об адаптации своего одноклубника Аббосбека Файзуллаева.

Напомним, узбекский футболист пополнил состав «армейцев» минувшим летом, перейдя из «Пахтакора». По словам Облякова, новичок быстро адаптировался в колленктиве и уже сильно помогает ЦСКА своими действиями на поле.

«Хороший, квалифицированный, очень дисциплинированный футболист. Всегда работает над собой, на команду: и забивает, и создаёт моменты, даже в обороне помогает», — приводит слова Облякова Metaratings.

В составе ЦСКА 20-летний Файзуллаев успел провести 17 матчей, в которых ему удалось забить два гола и отдать девять результативных передач.