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Обляков: «Файзуллаев даже в обороне помогает»

06 Декабря 2023 • 16:13 Комментировать
Краснодар
...
ЦСКА Москва
10.12 19:45

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков рассказал об адаптации своего одноклубника Аббосбека Файзуллаева.

Напомним, узбекский футболист пополнил состав «армейцев» минувшим летом, перейдя из «Пахтакора». По словам Облякова, новичок быстро адаптировался в колленктиве и уже сильно помогает ЦСКА своими действиями на поле.

«Хороший, квалифицированный, очень дисциплинированный футболист. Всегда работает над собой, на команду: и забивает, и создаёт моменты, даже в обороне помогает», — приводит слова Облякова Metaratings.

В составе ЦСКА 20-летний Файзуллаев успел провести 17 матчей, в которых ему удалось забить два гола и отдать девять результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
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