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Борис Игнатьев назвал фаворита матча «Краснодар» - ЦСКА

09 Декабря 2023 • 18:06 Комментировать
Краснодар
...
ЦСКА Москва
1 2.20 X 3.55 2 3.35
10.12 19:45

Российский тренер Борис Игнатьев высказался перед матчем чемпионата России «Краснодар» - ЦСКА.

«Я думаю, что в этом матче «Краснодар» будет сильнее ЦСКА, потому что они играют на своем поле и у них выше мотивация», — приводит слова Игнатьева Betonmobile.

Как отметил эксперт, у «армейцев» неплохая атака, но в обороне команде не всегда действует надежно, поэтому фаворитом является «Краснодар».

Матч 18-го тура Российской премьер-лиги «Краснодар» - ЦСКА состоится завтра, 10 декабря. Старт поединка запланирован на 19:30 по мск. Не пропустите подробную текстовую трансляцию игры на портале LiveResult.

Напомним, в матче первого круга подопечные Владимира Федотова оказались сильнее «быков» со счетом 1:0.

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