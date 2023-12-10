Кривцов: «Прекрасно, уходим с прекрасным настроением, на первом месте»

Лучший футболист матча «Краснодар» - ЦСКА Никита Кривцов поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Выходил когда, главная установка и задача от Ивича?

- Главная задача? Он сказал, что нужно больше контролировать мяч и не ошибаться в простых ситуациях, нужно как можно чаще бить по воротам и постараться забить. Не только мне, а и команде.

- Тот угловой, который был реализован, это прямо такая заготовка-заготовка?

- Нет, не было никакой заготовки, я должен был вообще идти в подбор, я посмотрел на Эдика, он посмотрел на меня. Но там было сначала два защитника. Потом еще раз посмотрел, их уже не было, он просто покатил. Как «Ливерпуль» забил.

- Ты побежал на трибуны, я видел, что там был Городов. К кому ты побежал отмечать гол?

- К своей будущей невесте, обещал ей, что если забью, посвящу этот гол ей.

- Многое у «Краснодара» не получалось в первом тайме. Что происходило?

- Не знаю, возможно, не хватало больше подбирать мячей, потому что когда шел вынос или диагональная передача, был сброс в центральную зону, и мы мало подбирали мяч. Из-за этого казалось, что ЦСКА больше был на мяче за счет подбора. Получалось так, что соперник создавал атаки за счет этого.

- В перерыве какие коррективы вносил тренер, на что давил в первую очередь?

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- Меня не было, я не вернулся в перерыве. Кто сидит на замене, не заходит в раздевалку.

- Год позади…

- Прекрасно, уходим с прекрасным настроением, на первом месте. Нужно сейчас отдохнуть морально, а потом с января будем готовиться к новой части сезона.

- Забивать ЦСКА - твое любимое дело?

- Относительно. Вообще забивать - мое любимое дело, потому что, грубо говоря, 40 туров сыграли вместе с Кубком, и только второй гол - это невозможное что-то.