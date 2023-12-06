Дьяков объяснил, почему «Краснодар» начнёт терять очки по ходу чемпионата России

Бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» признался, что ожидает потерю очков «Краснодара» в ближайших матчах чемпионата России из-за отсутствия форварда Джона Кордобы.

«Краснодар» начнёт опускаться ниже. У Кордобы сейчас будет довольно длительная дисквалификация, но он один нападающий в команде. Да, есть молодой Кокшаров, но система игры у «Краснодара» не такая, которая была годами ранее. Команда очень сильно зависит от Кордобы. Справится ли «Краснодар» или нет, но ожидаю, что «быки» будут терять очки», — сказал Дьяков.

Ранее КДК РФС принял решение дисквалифицировать Кордобу на три матча и один условно за неприличный жест в адрес арбитров после матча 16-го тура РПЛ против «Урала» (1:3).