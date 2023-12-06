«Краснодар» может усилиться полузащитником «Олимпиакоса»

«Краснодар» проявляет интерес к полузащитнику «Олимпиакоса» Пепу Бьелю.

По информации «РБ Спорт», российский клуб заинтересован в подписании нового правого вингера и считает, что Бьель способен усилить команду в зимнее трансферное окно.

В текущем сезоне 27-летний испанец провёл за «Олимпиакос» 17 матчей, в которых забил два гола и отдал четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает Бьеля в 6 миллионов евро.

После 17 туров РПЛ «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу, опережая второй «Зенит» на два очка. Свой последний матч в нынешнем году «быки» проведут 10 декабря против ЦСКА. Начало этой встречи запланировано на 19:45 по московскому времени.