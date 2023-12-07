​Акинфеев призвал не сравнивать его с Дасаевым и Яшиным

Слова президента ЦСКА Евгения Гинера спровоцировали дискуссию в футбольном обществе. Функционер заявил, что вратарь Игорь Акинфеев превзошёл Рината Дасаева и Льва Яшина.

Высказаться решил сам Игорь Акинфеев. Капитан ЦСКА сказал, что сравнения с Ринатом Дасаевым и Львом Яшиным ему не нравятся.

«Мне дико неудобны эти сравнения. Для меня всегда было важным просто играть в футбол, делать своё дело хорошо, не подставлять тех, для кого я играю. Я всегда ориентировался на наших великих вратарей, и, конечно, упоминание рядом с ними всегда было для меня большой честью», - цитирует Акинфеева «Чемпионат».

Акинфеев отметил, что ему приятны аргументы фанатов ЦСКА в его пользу, но он попросил не сравнивать его ни с кем, назвав это бессмысленным занятием.

На текущий момент ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. Ближайший матч команда проведёт 10 декабря – против «Краснодара».

​Дасаев: «Кто такой Гинер?»