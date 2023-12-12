Бывший нападающий московского ЦСКА и сборной СССР Леонид Назаренко в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил матч 18-го тура РПЛ «Краснодар» – ЦСКА (1:0) и чемпионские перспективы «быков».

- За счёт чего «Краснодар» стал первым по итогам сыгранного этапа чемпионата? В первую очередь за счёт организации игры, за счёт того, что команда стремилась добиваться результата. Не каким-то одним способом – например, благодаря контролю мяча, а благодаря правильной сбалансированной игре. То есть где надо, там были быстрые атаки, где надо, там был прессинг, и так далее. Вот всё это и определило результат. Плюс там есть группа молодых ребят, которые прогрессируют.

Но в первом тайме последнего матча «Краснодар» выглядел, конечно, неважно. ЦСКА переигрывал его по моментам. Тем не менее во втором тайме «Краснодар» за счёт агрессии добился положительного результата. Я думаю, что Сергей Николаевич пересмотрел свою позицию и позволил Ивичу работать как он считает нужным, чтобы добиваться результата. Потому что Ивич добивался результата раньше в других клубах. Я думаю, что это закономерно. Он знает, как делать и что делать.

У «Краснодара» не самый сильный подбор футболистов. Может, он в пятёрку входит. Но они идут на первом месте таблицы за счёт организации игры, ещё раз говорю, самоотдачи, правильного построения игровой концепции. Хотя ЦСКА в воскресенье в первом тайме мне очень понравился. На второй тайм или им не хватило функционального состояния, или они уверовали, что всё равно добьются победы. Вели себя так после перерыва, как будто у них преимущество. В первом тайме они действительно с преимуществом играли. Но у «Краснодара» морально-волевые сработали, а ЦСКА к этому оказался не готов в концовке игры, особенно после замен.

Потому что в первом тайме безобразно играли и Ахметов, и Сперцян, неважно выглядели и Олесегун, и Мозес. В перерыве, видимо, произошла работа. Нельзя сказать, что за счёт каких-то построений, но за счёт своей агрессии, желания и стремления они сделали что-то неординарное. А ЦСКА расслабился. После первого тайма, видимо, они уверены были, что выиграют. Ещё раз говорю, до перерыва они играли хорошо, но не хватило им задора на всю игру. Результат закономерен, я думаю. Боженька воздал «Краснодару». Мне очень хочется, чтобы он выиграл чемпионат, хоть я сам ЦСКовец. Потому что столько лет никогда не занимали первых мест. Очень хочется, чтобы Сергей Николаевич добился того, к чему он идёт всю свою футбольную жизнь.

У ЦСКА, скорее всего, есть какие-то проблемы. Это надо быть внутри, чтобы понимать. Опять же, в первом тайме они хорошо двигались, превзошли «Краснодар» по скоростям и по организации. Оказывали высокое давление, не давали «Краснодару» возможности развивать свои атакующие действия так, как ему хотелось бы. ЦСКА надо как-то притереть свой состав. Потому что у них выпадают ключевые игроки. А может, функционального состояния на второй тайм не хватило. Это я предполагаю, что они уверовали, психологический фактор. Потому что в первом тайме они двигались очень хорошо.

А «Краснодар» во втором тайме задвигался. Видимо, неуёмное желание у них подогревается тем, что они могут стать чемпионами, могут стать первыми. Это и заставило их двигаться. Хотя, ещё раз повторю, в тактическом аспекте ЦСКА никак не проиграл эту игру. Но «Краснодар» победил за счёт этого движения, азарта, агрессии, – отметил Назаренко.

На зимний перерыв в РПЛ «Краснодар» ушёл на первом месте с 38 очками, а ЦСКА – на восьмом месте с 29 очками.